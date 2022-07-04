Сеул, 4 июля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. По итогам 2022 года инфляция в Южной Корее достигнет 5%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей международного агентства S& P Global Ratings.

Bigmir.net Standard & Poors Global Ratings (S&P)

По их словам, пересмотр прогноза связан с ростом цен на энергоносители и сырье, а также ростом базовой инфляции

В конце июня министр стратегии и финансов Южной Кореи Чху Гён Хо заявил, что в период с июня по август текущего года инфляция в стране, как ожидается, достигнет 6%.

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По прогнозам S& P, в 2023 году инфляция в Южной Корее составит 2,4%, в 2024 году — 1,8%, а в 2025 году — 1,6%.

Специалисты также предполагают, что по итогам текущего года темпы роста экономики страны составят 2,6%, что на 0,1% больше по сравнению с апрельским прогнозом.