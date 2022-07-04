Донецк, 4 июля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 11:55 с позиций в Авдеевке украинские войска открыли огонь по Ясиноватой, выпустив пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования совершили обстрел Михайловки и Новобахмутовки в ДНР.