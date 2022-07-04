Тбилиси, , 13:26 — REGNUM Участники протестной акции «Домой, в Европу» в Тбилиси после шумного перфоманса 4 июля возле здания правительства Грузии приняли решение разойтись. Об этом сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Протестующие начали акцию вечером 3 июля и часть из них не расходилась в течение ночи. Как рассказал журналистам один из участников акции Гига Макарашвили, на сегодня протесты больше не планируются. Активисты обсудят план дальнейшей деятельности.

«Мы считаем, что наш протест решителен и верен. Думаю, что он обязательно должен мирно продолжаться», — заявил Макарашвили.

Он считает, что, чем больше будет протестующих на акциях, тем скорее правительство якобы уйдёт в отставку.

Напомним, Еврокомиссия опубликовала список из 12 условий, которые должны быть выполнены в Грузии для получения статуса кандидата. В оппозиции требуют отставки правительства и создания «правительства национального согласия».

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