Чебоксары, , 13:25 — REGNUM В Чувашии объявлено очередное предупреждение о высоком уровне пожарной опасности. Об этом информирует ГКЧС республики со ссылкой на Чувашгидромет.

Жара Никита Устинов © ИА REGNUM

По данным ведомства, с 4 по 8 июля 2022 года местами по Чувашии (Батыревский район) сохраняется оранжевый уровень опасности (опасные погодные условия).

«Чрезвычайная пожароопасность — пятый класс», — говорится в сообщении ГКЧС.

Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнём, для избежания перегрева на солнце использовать одежду светлых тонов, головной убор, а также пить больше воды.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 июля в Чувашии ожидается жара, которая может продержать до середины месяца. Прогнозируется +27…+32 градусов.

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