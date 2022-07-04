Чебоксары, 4 июля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Чувашии объявлено очередное предупреждение о высоком уровне пожарной опасности. Об этом информирует ГКЧС республики со ссылкой на Чувашгидромет.

Никита Устинов ИА REGNUM Жара

По данным ведомства, с 4 по 8 июля 2022 года местами по Чувашии (Батыревский район) сохраняется оранжевый уровень опасности (опасные погодные условия).

«Чрезвычайная пожароопасность — пятый класс», — говорится в сообщении ГКЧС.

Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнём, для избежания перегрева на солнце использовать одежду светлых тонов, головной убор, а также пить больше воды.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 июля в Чувашии ожидается жара, которая может продержать до середины месяца. Прогнозируется +27…+32 градусов.