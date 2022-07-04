Донецк, , 13:25 — REGNUM По состоянию на 12:15 (совпадает с мск) вооружённые украинские формирования выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) свыше 280 единиц боеприпасов. Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За сегодняшний день по состоянию на 12:15 противник выпустил 283 боеприпаса различного типа, включая РСЗО (реактивные системы залпового огня — ред.) БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 152 и 122 миллиметра», — говорится в сообщении.

При этом ранее Народная милиция (НМ) ДНР уточнила, что в течение последних 24 часов киевские боевики выпустили по территории республики свыше 270 единиц боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные украинские формирования обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка и населённый пункт Еленовка.