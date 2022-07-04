Вашингтон, 4 июля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Компания Disney может потерять эксклюзивные права на своего персонажа Микки Мауса из-за окончания срока действия авторского права. Об этом 4 июля пишет Daily Mail.

Цитата из м/ф «Пароходик Вилли». Реж. Уолт Дисней. США. 1928 Микки-Маус

Как отмечает издание, в 2024 году Микки Маус может стать достоянием общественности. Дело в том, что согласно закону США об авторском праве, срок действия интеллектуальной собственности на художественное произведение истекает спустя 95 лет после первой публикации.

Напомним, что первое появление Микки Мауса было в 1928 году — мышонок Микки стал символом компании Disney, а также одним из самых узнаваемых анимационных персонажей. Изначально медиаконгломерат владел правами на мультгероя в течение 56 лет — затем он лоббировал Закон об авторском праве 1976 года, который продлил срок до 75 лет. Аналогично компания поступила в 1998 году — срок был продлён до 95 лет.