Екатеринбург, 4 июля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Расширение международного сотрудничества и реализацию совместных проектов обсудили глава Башкирии Радий Хабиров и заместитель министра промышленности и технологий Турции Хасан Бюйюкдеде на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров

Хабиров рассказал о планах дальнейшего развития сотрудничества с турецкими предпринимателями.

«Для расширения сотрудничества мы открыли представительства конгресс-бюро Башкирии в Анкаре и Стамбуле. В сентябре этого года Турцию планирует посетить делегация Башкирии, в составе которой будут руководители наших крупных предприятий», — приводит пресс-служба слова главы российского региона.

Заместитель министра промышленности и технологий Турции сообщил, что турецкие предприятия заинтересованы в сотрудничестве с Башкирией, особенно в сфере машиностроения.

«В Башкирии успешно работают несколько турецких компаний, есть намерения по реализации новых инвестпроектов. Мы рады, что наш бизнес работает в России и благодарим республику за внимательное отношение к турецким предпринимателям. Я бы сам с удовольствием посетил Башкирию и посмотрел, как работают наши предприятия, особенно по реализации крупных инфраструктурных проектов», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 4 июня 2022 года на всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2022» корпорация развития Башкирии заключила соглашение с турецкой компанией о намерениях по реализации инвестиционного проекта в индустриальном парке «Уфимский». Инвестор намерен разместить там производство пластиковых труб. Помимо этого, турецкое предприятие намерено организовать выпуск котлов и отопительных батарей на территории особой экономической зоны «Алга».