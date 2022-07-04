Саратов, 4 июля 2022, 13:47 — REGNUM Система оценки эффективности работы заместителей правительства и министров разработана в Саратовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Роман Бусаргин.
Он пояснил, что за средний уровень зарплат в своих отраслях будут лично отвечать руководители органов исполнительной власти.
«Это ключевой критерий. Выполнение показателей напрямую влияет на уровень зарплаты зампредов и министров», — уточнил глава региона, добавив, что при оценке их работы будут продолжать учитывать объем инвестиций, реализацию госпрограмм и нацпроектов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в июне в Саратовской области создали министерство инвестиций. К функциям ведомства относятся не только привлечение новых вложений, но и поддержка действующих предприятий.
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