Саратов, 4 июля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Система оценки эффективности работы заместителей правительства и министров разработана в Саратовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Роман Бусаргин.

Чиновник

Он пояснил, что за средний уровень зарплат в своих отраслях будут лично отвечать руководители органов исполнительной власти.

«Это ключевой критерий. Выполнение показателей напрямую влияет на уровень зарплаты зампредов и министров», — уточнил глава региона, добавив, что при оценке их работы будут продолжать учитывать объем инвестиций, реализацию госпрограмм и нацпроектов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в июне в Саратовской области создали министерство инвестиций. К функциям ведомства относятся не только привлечение новых вложений, но и поддержка действующих предприятий.

Читайте также: В Саратовской области создают министерство инвестиций