Москва, 4 июля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Пятый бронепробег «Дорога Мужества» стартует на Поклонной горе 8 июля. Как заявили ИА REGNUM организаторы, в 10:00 мск у стен Музея Победы начнётся патриотическая акция, в рамках которой состоится возложение цветов и венков к Вечному огню.

Старт бронепробега

С 8 по 13 июля по маршруту Москва — Ржев — Вязьма — Смоленск — Брянск — Людиново — деревня Петрищево — Москва проедут экипажи Росгвардии, ФСБ России, члены Павлодарского поискового отряда «Панфиловшылар» из Казахстана, а также делегаты общественных организаций Березовского района Брестской области Белоруссии. Они проведут в дороге более 40 часов. А в каждом из городов маршрута запланировано возложение цветов к мемориалам павших советских воинов и посещение мест боевой славы и презентация бронемашин.

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В составе колонны будет отреставрированная техника, которая ранее находилась на вооружении армии СССР: БРДМ-1, БРДМ-2, БТР-40, а также военные автомобили: ГАЗ-24, ГАЗ-69, УАЗ-469, ЗИС-110, ЗИЛ-157, ГАЗ-63, ЗИС-5.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, юбилейный бронепробег, приуроченный к 80-летию Смоленского сражения в Великой Отечественной войне, должен был пройти в 2021 году. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации его пришлось перенести на 2022 год.

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«В 2022 бронепробегу «Дорога мужества» быть! Главные задачи бронепробега — это сохранение исторической памяти и укрепление культурных связей между Россией и другими государствами — членами СНГ», — отметил организатор бронепробега, президент межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническоеобщество» Алексей Мигалин.