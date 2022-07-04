Курск, , 13:23 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

4 июля выявлено 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлен 119 тыс. 451 случай заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 116 тыс. 478 пациентов, в том числе 25 — за последние сутки.

Всего скончались 2489 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.