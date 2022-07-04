Москва, 4 июля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Москва в ситуации с ответными мерами для Литвы после запрета транзита товаров через Калининград надеется на лучшее, но обдумывает различные сценарии, заявил 4 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

«Мы ждем урегулирования этой ситуации. Как мы уже неоднократно говорили, мы надеемся на лучшее, но, конечно, и обдумываем различные сценарии в случае худшего развития событий, поэтому пока не хотим говорить чего-то больше. Все-таки надеемся, что здесь какой-то здравый смысл возобладает», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал в правительство и администрацию президента России проект ответных мер на блокаду региона со стороны Литвы.

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