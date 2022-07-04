Белгород, , 13:30 — REGNUM В информационный центр 19-й управы Белгорода на улице Маяковского после обстрела обратилось 69 человек. Об этом 4 июля сообщил мэр Антон Иванов.

Повреждены верхние этажи. Белгород, 03.07.2022 г. Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Специалисты принимают горожан до 22:00, на месте оказывается помощь по вопросам, связанным с восстановлением имущества после обстрела 3 июля. Сейчас властям известно о повреждениях 424 квартир в 28 многоквартирных домах и 65 индивидуальных домах.

«В квартирах при поддержке министерства строительства и ЖКХ оперативно будем восстанавливать окна, межкомнатные двери, потолки. В частных домах — кровли, стены, ограждения. По поручению главы региона строительным организациям сегодня планируется перечислить авансовые платежи», — уточнил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 3 июля со стороны Украины были запущены три ракеты комплекса «Точка У», средствами ПВО они были сбиты.