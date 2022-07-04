Стокгольм, 4 июля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. 4 июля независимая депутат Амине Какабаве подала жалобу в Конституционный комитет риксдага на министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Причиной является мадридское соглашение, подписанное Линде 28 июня с министрами иностранных дел Финляндии и Турции на саммите НАТО, передает новостной портал Omni.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Какабаве хочет, чтобы Конституционный комитет расследовал, нарушило ли правительство Швеции в лице Линде свои полномочия и действовало ли оно в нарушение Акта о форме правления.

По словам Какабаве, мадридская декларация о намерениях означает, что Швеция пообещала экспортировать оружие в Турцию, а это подразумевает, что правительство Швеции уже заранее определило решение независимого органа ISP, который изучает вопросы экспорта оружия.

Более того, Какабаве намерена, чтобы в парламенте дали оценку мадридскому соглашению с точки зрения экстрадиции или депортации отдельных лиц в Турцию.