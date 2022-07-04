Иваново, 4 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В истязании маленьких детей обвиняются двое жителей Ивановской области — 22-летняя женщина, мать детей, и её 34-летний сожитель. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. В отношении сожителей возбуждено уголовное дело.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Дети в возрасте пяти, четырёх и двух лет проживали с матерью и её сожителем в селе Новое Леушино в Тейковском районе. Как полагает следствие, пара систематически избивали пятилетнего мальчика и четырёхлетнюю девочку. Детей также связывали собачьим поводком.

Семья попала на профилактический учёт в июне 2022 года — после того, как пятилетний мальчик сбежал из дома.

Обоим сожителям предъявлено обвинение. Сами фигуранты свою вину частично признали, объяснив, что связывали детей якобы из-за их гиперактивности, чтобы они не сбегали из дома. Сейчас обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Следователь также даст оценку действиям органов системы профилактики.