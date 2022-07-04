Грозный, 4 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в личном телеграм-канале сатирическое видео о «капитуляции» президента Украины Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров

На кадрах актёр, загримированный под украинского президента, сквозь слёзы зачитывает «обращение» к жителям о капитуляции после разгрома ВСУ на территории Луганской Народной Республики. Во время выступления плечо киевского лидера держит чья-то рука.

В конце видео «Зеленский» поворачивают голову и произносит «Ахмат — сила!». Камера берёт общий план и зритель видит, что рядом стоит глава Чечни Рамзан Кадыров.