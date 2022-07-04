Грозный, , 13:17 — REGNUM В Чечне обнаружено тело упавшего в реку ребенка. Десятилетний мальчик случайно сорвался в воду в Ахматовском районе Грозного. Были организованы поиски, спасти жизнь ребенка не удалось, его нашли мертвым, сообщили 4 июня в пресс-службе прокуратуры по региону.

Утонувший ребёнок Ur Cameras

По данному факту организована доследственная проверка. Установлено, что несовершеннолетний по неосторожности упал в реку Сунжа. Его понесло течением. В поисках ребенка участвовали спасатели МЧС, пожарные, сотрудники МВД, волонтёры. В результате поисков тело мальчика было обнаружено в десяти километрах от места падения.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Чечне утонули отец и его 16-летняя дочь. Девочка начала тонуть, мужчина кинулся её спасать, однако в результате они оба погибли.

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