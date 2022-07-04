Абакан, , 13:17 — REGNUM Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июля в республиканском правительстве.

Свечи Марина Каширская © ИА REGNUM

Бойцы из Хакасии Дмитрий Чугайнов и Владислав Бозыков погибли при освобождении Украины от неонацизма. Рядовому запаса Дмитрию Чугайнову из села Шира было 42 года, ефрейтору Владиславу Бозыкову из села Матур — 26 лет.

«Склоняем голову перед доблестью и мужеством наших земляков, вставших на защиту мирных жителей Донбасса. Светлая память и вечная слава героям!» — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

Он заверил, что семьям погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

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