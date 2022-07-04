Стокгольм, , 13:20 — REGNUM Сегодня, 4 июля, очередь выступить на полях политической недели в Висбю подошла к лидеру оппозиции Ульфу Кристерссону. Во время своего выступления лидер «Умеренных» упомянул, среди прочего, что Швеция находится на пути к вступлению в НАТО, что в стране идет активная подготовка по расширению возможностей ядерной энергетики, а право женщин на аборт является неприкасаемым. Об этом сообщил телеканал SVT.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон Moderaterna.se

Кристерссон заявил, что речь идет о разных вопросах, но у них всех один общий знаменатель — «Умеренные».

»Именно мы задали этот путь, именно мы собрали парламентское большинство, именно мы сделали так, чтобы это стало обсуждаться в политике. Мы сочетаем политическую волю с политическими способностями, именно так я хочу управлять Швецией. Именно так я хочу служить этой стране, не только как лидер «Умеренных», но и как премьер-министр в новом правом правительстве после выборов», — заявил он.

Если «Умеренные» победят на выборах этой осенью, Кристерссон откажется от повышения налогов.

«Нельзя вводить новые налоги и общее налоговое бремя не должно увеличиваться до тех пор, пока мы не будем уверены, что налогами, которые мы уже платим, действительно, распоряжаются по назначению», — пообещал политик.

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