Чебоксары, , 13:15 — REGNUM В Чувашии уровень коллективного иммунитета от ковида остаётся ниже среднероссийского показателя. Это следует из данных федерального штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По последней информации (на 1 июля), в Чувашии прививку от ковида сделали 721 103 жителя, в том числе завершили вакцинацию (то есть получили оба компонента) 687 266 человек. За последнюю неделю (с 24 июня по 1 июля) вакцинацию прошли 1637 жителей.

За указанную неделю уровень коллективного иммунитета от ковида в Чувашии снизился на 2,4% — с 20,1% до 17,7%. Также данный показатель остаётся ниже, чем в среднем по России: в целом по стране уровень коллективного иммунитета составляет 18,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня уровень коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии составлял 29,3%, 20 мая он достигал 33,8%, 29 апреля — 39,6%, 22 апреля — 40%, 1 апреля — 41,5%, 25 марта составлял 42,3%, 4 марта составлял 46,9%.

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