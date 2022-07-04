Чебоксары, 4 июля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Чувашии уровень коллективного иммунитета от ковида остаётся ниже среднероссийского показателя. Это следует из данных федерального штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По последней информации (на 1 июля), в Чувашии прививку от ковида сделали 721 103 жителя, в том числе завершили вакцинацию (то есть получили оба компонента) 687 266 человек. За последнюю неделю (с 24 июня по 1 июля) вакцинацию прошли 1637 жителей.

За указанную неделю уровень коллективного иммунитета от ковида в Чувашии снизился на 2,4% — с 20,1% до 17,7%. Также данный показатель остаётся ниже, чем в среднем по России: в целом по стране уровень коллективного иммунитета составляет 18,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня уровень коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии составлял 29,3%, 20 мая он достигал 33,8%, 29 апреля — 39,6%, 22 апреля — 40%, 1 апреля — 41,5%, 25 марта составлял 42,3%, 4 марта составлял 46,9%.