Екатеринбург, , 13:14 — REGNUM Минпромторг РФ поддерживает планы Ирана и Аргентины по вступлению в состав БРИКС. Об этом в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром-2022» заявил РИА Новости глава ведомства Денис Мантуров.

Денис Мантуров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Конечно, поддерживаем — это взаимная индустриальная кооперация. В каждой из обозначенных стран развита промышленность, и нам, конечно, это будет на руку с точки зрения обмена технологиями и налаживания новых кооперационных цепочек формирования добавленной стоимости как в тех странах, где хотелось бы создавать дополнительные производства, в том числе по компонентам», — сказал Мантуров.

По его словам, в ведомстве видят представителей Ирана и Аргентины в России, «чтобы иметь альтернативную возможность по компонентам, сырью и материалам».