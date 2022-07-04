Белгород, 4 июля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. До пяти человек выросло число погибших при обстреле Белгорода со стороны Украины. Об этом сообщает 4 июня РИА Новости.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM В эпицентре разрушений. Белгород, 03.07.2022 г.

Родственница погибших рассказала, что все они были членами одной семьи. Накануне близкие узнали об обнаружении тел двух последних погибших.

«Погиб Олег, первая супруга Ольга, их двое детей, двадцать два девочке было бы и мальчику шестнадцать было бы в августе, и мама Ольги погибла, Татьяна», — рассказала родственница семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 июня со стороны Украины по Белгороду были выпущены три ракеты «Точка-У». Система ПВО уничтожила ракеты, но обломки одной из них упали на жилой дом. По данным властей, повреждения получили 96 жилых домов, включая многоквартирные. Ранее сообщалось о троих, затем о четверых погибших.

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