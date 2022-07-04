Стокгольм, 4 июля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Вечером 3 июля лидер партии «Социал-демократов» Магдалена Андерссон выступила с речью на полях политической недели в Висбю. В своем выступлении она, среди прочего, подняла вопрос о вхождении Швеции в НАТО, передает новостной портал Omni.

Pixabay.com Флаг Швеции

«Так мы лучше всего защитим нашу свободу, демократию и наш образ жизни», — заявила премьер-министр страны.

«Однако членство в НАТО не означает, что мы перекладываем ответственность на других. Швеция внесет свой вклад, создавав мощную тотальную оборону, национальную оборону всего шведского народа», — продолжила она.

Она также предупредила о том, что может произойти на осенних выборах.

«Этой осенью наша страна рискует получить самое правое консервативное правительство за последнее время. Если к власти придут правые консерваторы, Швеция изменится», — сказала лидер правящей партии.