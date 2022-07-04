Яшкульский район, Калмыкия, 4 июля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Яшкульском районе Калмыкии вынесен приговор 32-летнему жителю Махачкалы — виновнику ДТП, в результате которого погибли семь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 4 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что 24 октября 2021 года на 246-м километре трассы Р-216 «Астрахань — Элиста — Ставрополь» грузовой «КамАЗ» столкнулся с пассажирским автобусом «Neoplan-116», следовавшего из Махачкалы в Санкт-Петербург. В результате автокатастрофы погибли семь человек, в том числе один ребёнок. Ещё 13 пассажиров автобуса получили травмы.

Свою вину водитель грузовика признал полностью.

Суд назначил жителю Махачкалы четыре года колонии-поселения и запретил садиться за руль в течение 2,5 года после отбывания срока наказания.

Приговор в законную силу пока не вступил.