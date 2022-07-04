Вашингтон, 4 июля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о том, что он приложит все необходимые усилия для того, чтобы Турция смогла закупить американские истребители F-16, сообщает 3 июля The Hill.

(сс) Gage Skidmore Линдси Грэм

С таким заявлением он выступил на своей странице в Twitter по возвращении из республики, визит в которую он назвал «продуктивным».

«Несмотря на то, что временами у нас были непростые отношения, необходимо, чтобы Турция и США предприняли шаги для укрепления связей между нашими двумя странами», — написал Грэм. — Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать решение администрации Байдена продать F-16 ВВС Турции».

«Эти истребители в руках наших союзников по НАТО создадут ощущение стабильности и обеспечат турецким вооруженным силам возможности, которые определенно отвечают интересам национальной безопасности Америки», — добавил он.

С тех пор как Турция выдвинула возражения против заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО, было широко распространено предположение, что США должны будут пойти на уступки, чтобы убедить Турцию пойти Вашингтону навстречу. Тем не менее, Байден и другие представители администрации отвергли идею о наличии связи между планами по продаже любых самолетов и решением Турции отказаться от своих возражений ранее на этой неделе.