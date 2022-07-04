Стокгольм, 4 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Лидер «Левых» Нуши Дадгостар считает, что одним из главных вопросом, перед которыми стоит сегодня Швеция, является необходимость большего регулирования в социальной сфере. Об этом она рассказала 4 июля на полях политической недели в Висбю.

Левая партия. Швеция. Логотип

«Я горжусь тем, что живу в социальном государстве, но мы много лет занимались приватизации и сократили велфер. Теперь я хочу, чтобы мы вернули себе контроль над шведскими школами. Не тот, кто приносит наибольшую прибыль, должным получать медицинскую помощь в первую очередь, а тот, кто больше всего в ней нуждается», — заявила лидер «Левых».

В преддверии осенних выборов в риксдаг «Левые» также предлагают зеленые инвестиции на 70 миллиардам долларов, которые будут выделены в течение десяти лет.

«Отчасти речь идет об инвестициях в инфраструктуру и железнодорожном сообщении, а также о сети заправочных станций для электромобилей. Если мы хотим переоборудовать бензиновые автомобили в электромобили, они должны иметь запас хода и возможность заряжаться в нескольких местах по всей Швеции», — объяснила политик.