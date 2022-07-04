Рубцовск, Алтайский край, , 13:11 — REGNUM ГУ МВД РФ по Алтайскому краю 4 июля известило об очередном факте мошенничества. По предварительным данным, в начале 2022 года 73-летняя жительница Рубцовска заинтересовалась рекламой о получении прибыли с помощью брокерской фирмы и зарегистрировалась на сайте.

Телефонные мошенники Prokuror-kaluga.ru

Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина и предложил для получения высокого дохода открыть брокерский счет. Для начала необходимо было пройти обучение и сделать первый взнос в размере 20 тысяч рублей. Горожанка согласилась на предложение и прошла онлайн-обучение.

Через несколько дней консультант сообщил о растущем доходе и рекомендовал делать дополнительные взносы для получения больших дивидендов. В итоге женщина перевела мошенникам один миллион 396 тысяч рублей. Рубцовчанка несколько месяцев ждала поступление обещанной прибыли, однако деньги на счет так и не поступили. Она обратилась в полицию.

В межмуниципальном отделе МВД России «Рубцовский» по данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Как сообщало ИА REGNUM, в Рубцовск женщина поверила, что ей позвонил сотрудник «Московской биржи» и перевела мошенникам более двух миллионов рублей.

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