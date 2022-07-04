Лос-Анджелес, США, , 13:11 — REGNUM Команда юристов актрисы Эмбер Хёрд подала ходатайство об отмене вердикта по делу о клевете на её бывшего мужа, актёра Джонни Деппа. Об этом 4 июля пишет Variety.

Эмбер Хёрд Gage Skidmore

В документах адвокаты Хёрд утверждают, что вынесенный вердикт не подкреплён доказательствами, а решение о выплате бывшему мужу компенсации в $10 млн — «противоречивое и непримиримое». Команда актрисы также требует «расследовать ненадлежащую работу с присяжными» — дело в том, что один из присяжных заседателей по делу о клевете на Джонни Деппа был рождён в 1970 году, хотя в судебных документах указан 1945 год.

«Это несоответствие поднимает вопрос о том, действительно ли присяжный № 15 получил повестку в качестве присяжного и был ли он должным образом проверен судом для работы в составе присяжных», — говорится в ходатайстве.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2022 года суд признал Эмбер Хёрд виновной по делу о клевете на Джонни Деппа и обязал актрису выплатить компенсацию в размере $10 млн. Хёрд решила подать апелляцию на решение суда.

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