Стокгольм, , 13:15 — REGNUM Согласно последним опросам общественного мнения, поддержка избирателей «Умеренных» составляет порядка 20%. Вместе с тем правая оппозиция обладает хорошим преимуществом за менее чем десять недель до парламентских выборов в Швеции. Об этом 4 июля сообщил телеканал SVT.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон Moderaterna.se

«Десять недель до выборов сами по себе являются преимуществом Ульфа Кристерссона в борьбе за власть», — считает политический обозреватель Элизабет Марморштейн.

Однако лидер оппозиции Ульф Кристерссон также находится под давлением со стороны своей партии, которая, по словам Марморштейн, известна своей жестокостью по отношению к партийным лидерам, которые не выполняют поставленных задач.

«Если ему и во второй раз не удастся завоевать власть, то третьей попытки у него не будет», — считает журналистка.

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