Донецк, , 13:10 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка и населённый пункт Еленовка. Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел Еленовки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:15 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Помимо того, отмечается, что в 12:45 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Белгорода Антон Иванов рассказал, что в результате обстрела города украинскими боевиками было повреждено 93 жилых дома.