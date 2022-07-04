4 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Британии Лиз Трасс о том, что профильные министерства Великобритании работают над вопросом конфискации замороженных российских активов для передачи их Украине.

Оксана Переможенко, , 13:49 — REGNUM Профильные министерства Великобритании работают над вопросом конфискации замороженных российских активов для передачи их Украине. Об этом, как сообщает газета The Guardian, заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Мошенник Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

«Я поддерживаю эту концепцию. Мы очень внимательно следим за этим. Канадцы фактически только что приняли закон. Над этим вопросом мы работаем совместно с министерством внутренних дел и министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно правильно разобраться в деталях», — сказала она.

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Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что Британия действует как вор.

«Пора конфисковать Лондон. Целиком», — с сарказмом отреагировал Дмитрий.

«Ну к этому все и шло. Откуда, как говорится, они будут брать деньги на оружие?» — задался вопросом Александр П.

«Это так по-английски… Время идёт, а они как были… банальными грабителями. И уважают только силу…» — отметил «Ака».

«На чужой каравай рот не разевай!» — призвала Irina I.

«Вот ведь воровская сущность…» — пишет Павел Л.

«Самые настоящие воры, аристократами только прикидываются», — написала Julia K.

«Обыкновенные воры», — отреагировал 41 540.

«Под помощью подразумевается свои карманы набить, а там что останется — убогим кинуть», — прокомментировала новость Оксана.

«Это про такой мировой порядок они говорят, который Россия отказывается соблюдать?» — задался вопросом Evgen.

«И окончательно потеряют доверие! Получается, можно любую неугодную страну взять и ограбить», — пишет Саша.

Ограбление Цитата из к/ф «На гребне волны». Реж. Кетрин Бигелоу. 1991. США

«Даже украденные у нас деньги будут работать на Россию — когда они будут их «пилить», обязательно поссорятся друг с другом!» — добавил Alex I.

«Тогда и вашим активам кирдык. И ни один адекватный человек больше никогда не вложится ни в евро, ни в тем более доллар. Давайте попробуем…» — написал Андрей.

«Интересно, сколько процентов украинцам выделят? И кто-то верит, что это всё Украине, вернее её власть предержащим, достанется…» — задалась вопросом Галина Васильевна.

«Зеленский со своей бандой пойдет на новые накопления в миллиардах», — отметил один из участников обсуждения.

«Да никто Украине ничего не отдаст. Всё захапают британцы в счёт расчётов за поставленное просроченное оружие», — возразил Григорий М.

«На заметку всем, кто размещает свои активы в Британии, США и ЕС. Будьте осторожны! Вы можете все потерять, если в Вашингтоне решат, что ваша внешняя политика стала слишком независимой!» — написал Алексей П.

«95% себе в карман положат, остальное — украинцам. Кинут, как собаке кость с барского плеча», — добавил Станислав Л.

«Вряд ли. Скорее всего, заберут всё, объясняя это тем, что это плата за поставленное вооружение», — ответил Станиславу Л. Дмитрий Х.

«Законы? Нет, не слышали…» — отреагировал Иван И.

«Инициируют майдан, устраивая государственный переворот (коллективный Запад), заключенные договоренности нарушают — по ракетам, по кибербезопасности, да везде (США), личные переговоры с Путиным предают огласке (Макрон) — как иметь дело с такими подлецами? Это шулеры, играющие без правил», — пишет Ольга Ф.

«Ничего не изменилось — оправдывают воровство высокими целями. Двуличные существа», — отметил Юрий Ф.

«Отличный инвестиционный климат», — с сарказмом подытожил Алексей К.