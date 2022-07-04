Белгород, , 13:08 — REGNUM В результате обстрела украинскими боевиками Белгорода повреждено 93 жилых дома, сообщил 4 июля мэр города Антон Иванов.

Белгород Nesiditsa.ru

«Продолжаем сбор информации о повреждениях: на 9:00 (совпадает с мск) есть данные о 424 квартирах в 28 многоквартирных домах и 65 индивидуальных домах», — сообщил он в телеграм-канале.

По его словам, в квартирах оперативно будут восстанавливать окна, межкомнатные двери, потолки. В частных домах — кровли, стены, ограждения.

По поручению главы региона строительным организациям сегодня перечислят авансовые платежи, добавил Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военные ударили по городу баллистическими ракетами «Точка-У». Средства ПВО сбили ракеты, но обломки одной из них упали на жилой квартал. Это произошло рано утром 3 июля.