Москва, , 13:22 — REGNUM Перечень IT-организаций, которые подпадают под налоговые льготы в период с 2022 по 2024 года будет сужен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля, такие поправки были поддержаны комитетом Госдумы по бюджету и налогам к законопроекту о поддержке отрасли информационных технологий.

Доставка еды Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, поправки направлены на то, чтобы обеспечить сбалансированный подход между развитием IT-индустрии и доходами субъектов.

«В целом поправки направлены на то, чтобы такие организации как IT-подразделения банков, отдельные высокорентабельные компании, такие как службы по такси, либо по доставке еды, не могли применять квоту по налогу на прибыль и по страховым взносам, потому что маржинальность этих бизнесов и так достаточно высокая», — отметил он.

Сазанов отметил, что подобные изменения защищают как доходы субъектов Российской Федерации, так и федерального бюджета.

Изменения вносятся в статью 284 Налогового кодекса «Налоговые ставки». По ней, в частности, ставка 0% на период с 2022 по 2024 год будет применяться, при условии, что не менее 70% составляют доходы от предоставления данной организацией прав использования собственных программ для ЭВМ.

«За исключением доходов от предоставления указанных прав, если такие права состоят: в получении возможности в отношении определенного товара разместить в сети «Интернет» предложение, объявление о заключении договора купли-продажи товара и заключить договор купли-продажи, произвести предварительную оплату указанного товара, при этом организация также обеспечивает возможность хранения, упаковки, доставки, выдачи такого товара покупателю с использованием недвижимого имущества и (или) транспортных средств, находящихся у нее на праве собственности, аренды или на ином праве», — говорится в поправках к законопроекту.