Москва, , 13:07 — REGNUM Информация о том, что российский хоккеист Иван Федотов находится в Североморске и будет проходить службу на архипелаге Новая Земля, не соответствует действительности. Об этом 4 июля заявил его адвокат Алексей Пономарёв.

Вратарь ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM

«Правда ли, что Федотов сейчас находится в Североморске для прохождения службы на архипелаге Новая Земля? Это всё домыслы», — приводит слова Пономарёва «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Федотова задержали в Санкт-Петербурге и доставили в Североморск Мурманской области для прохождения службы на архипелаге Новая Земля.

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