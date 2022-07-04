Москва, 4 июля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Информация о том, что российский хоккеист Иван Федотов находится в Североморске и будет проходить службу на архипелаге Новая Земля, не соответствует действительности. Об этом 4 июля заявил его адвокат Алексей Пономарёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь ЦСКА Иван Федотов

«Правда ли, что Федотов сейчас находится в Североморске для прохождения службы на архипелаге Новая Земля? Это всё домыслы», — приводит слова Пономарёва «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Федотова задержали в Санкт-Петербурге и доставили в Североморск Мурманской области для прохождения службы на архипелаге Новая Земля.