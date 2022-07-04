Ульяновск, 4 июля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области нет новых госпитализаций в ковидные стационары и летальных исходов от COVID-19. Это следует из данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 4 июля, с начала пандемии в Ульяновской области заражение коронавирусом официально выявлено у 203 714 жителей, в том числе 3 и 2 июля заболели соответственно 15 и 14 жителей.

Количество вылечившихся от ковида достигло 198 747 человек, доля выздоровевших составляет 97,56%.

Что касается других показателей, то 3 июля выписаны 17 пациентов, нет новых госпитализаций в кови-больницы и летальных исходов от COVID-19.

Напомним, что всего в Ульяновской области жертвами пандемии стали 4720 жителей, уровень смертности составил почти 2,32% (от числа выявленных случаев заражения коронавирусом).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вакцинацией от COVID-19 охвачены свыше 732,6 тыс. жителей, в том числе получили оба компонента прививки более 688,3 тыс. человек.