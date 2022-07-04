Тюмень, , 13:06 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 11 выздоровевших и отсутствие госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 4 июля коронавирус выявили у шести тюменцев. Это на 15 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 4 июля коронавирус выявили у 192 184 человека, выздоровели 187 609 пациентов, скончались 4338 (ни одного человека за сутки).

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