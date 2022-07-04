Симферополь, 4 июля 2022, 13:05 — REGNUM Рассмотрение гражданского дела о признании зверств нацистов в отношении жителей и советских военнопленных в годы оккупации Крымского полуострова в годы Великой Отечественной войны геноцидом продолжится 7 июля. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Республики Крым.
В пресс-службе Верховного суда подчеркнули, что оглашение решения суда будет открытым.
Как сообщало ИА REGNUM, дело об установлении факта, имеющего юридическое значение относительно признания установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками против не менее 219 тысяч человек, мирных жителей и военнопленных, в период Великой Отечественной войны в Крыму, военными преступлениями и преступлениями против человечества, а также геноцидом славян и иных национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, Верховный суд Крыма начал рассматривать с 27 июня. Сегодня, 4 июля, были заслушаны свидетельства историков, выдержки из документов, подтверждающих зверства в отношении советских военнопленных в оккупированном Крыму.
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