Симферополь, 4 июля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Рассмотрение гражданского дела о признании зверств нацистов в отношении жителей и советских военнопленных в годы оккупации Крымского полуострова в годы Великой Отечественной войны геноцидом продолжится 7 июля. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«В проведении судебного заседания объявлен перерыв до 09:15 часов 7 июля 2022 года. Рассмотрение продолжится в закрытом судебном заседании, в связи с удовлетворением ходатайства заявителя об исследовании документов, содержащие сведения, составляющие государственную тайну», — сообщили в суде.

В пресс-службе Верховного суда подчеркнули, что оглашение решения суда будет открытым.

Как сообщало ИА REGNUM, дело об установлении факта, имеющего юридическое значение относительно признания установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками против не менее 219 тысяч человек, мирных жителей и военнопленных, в период Великой Отечественной войны в Крыму, военными преступлениями и преступлениями против человечества, а также геноцидом славян и иных национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, Верховный суд Крыма начал рассматривать с 27 июня. Сегодня, 4 июля, были заслушаны свидетельства историков, выдержки из документов, подтверждающих зверства в отношении советских военнопленных в оккупированном Крыму.