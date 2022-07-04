Москва, 4 июля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Казачьи общества России должны сформировать добровольческие отряды для выполнения боевых задач в Донбассе. На это указал на совещании с атаманами и заместителями атаманов войсковых казачьих обществ, атаманами окружных (отдельских) казачьих обществ которое атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки

Казачий генерал обратил внимание на увеличение числа фестивалей и конкурсов, организованных казачьими обществами России. При этом не до конца решён вопрос участия казаков в специальной военной операции на Украине.

«Сегодня, когда проливается кровь за независимость Донбасса и суверенность России, место казака — на полях сражений, рядом с нашими братьями-казаками, добровольцами, в одном строю с казаками Луганской и Донецкой народных республик, с военнослужащими Вооруженных сил России! Быть защитниками — миссия, во имя которой сегодня живёт казачество. На Дону, Тереке, в Сибири, Забайкалье живут потомки тех казаков, которые осваивали и присоединяли новые земли, брали Азов, защищали Россию от шведов, поляков, Наполеона, от фашистской нечисти. Честь каждого казачьего общества — иметь свой добровольческий отряд на полях сражений Донбасса!» — подчеркнул Долуда.

В пример он привёл Кубанское, Черноморское, Оренбургское, Волжское войсковые казачьи общества, Балтийский казачий округ, которые постоянно пополняют ряды казачьих добровольных отрядов.