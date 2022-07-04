Мурманск, 4 июля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Мурманской области с начала пожароопасного сезона ликвировали 19 лесных пожаров. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил министр природных ресурсов региона Сергей Абаринов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ГУ МЧС Пожар

«География пожаров была довольно обширной. Несмотря на это нам удалось избежать сильного распространения огня. По данным на 4 июля, в регионе произошло 19 лесных пожаров на площади 165 га. За аналогичный период прошлого года к этой дате было потушено 26 пожаров на площади 747 га», — доложил чиновник.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области после температурного рекорда ввели особый противопожарный режим.