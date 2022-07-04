Петрозаводск, 4 июля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Республика Карелия отправила первую экспортную партию пиломатериалов в Иран. Об этом 4 июля сообщил глава региона Артур Парфенчиков. Республика направила в Иран 800 тыс. качественных материалов.

Пиломатериалы

Карелия планирует развивать свой экспортный потенциал. Глава региона стал участником встречи торгпредов России в Иране, Саудовской Аравии, Индии, Армении, Испании и Дании. На ней обсудили перспективы развития экономических связей.

Помимо пиломатериалов, Карелия готова отправлять в другие государства топливные гранулы, газетную бумагу, мебельные щиты, ягоды, варенье, рыбу и другие товары. Саудовская Аравия проявила интерес к камню и дикоросам. В Индию будут запущены поставки обёрточной бумаги и другой экологичной продукции.

В свою очередь Карелия будет получать из Ирана чёрный мрамор, а с Арменией будет сотрудничать в сфере туризма. Для установления деловых связей сформируют бизнес-делегации.