Париж, 4 июля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Французский депутат Марин Ле Пен осуждает правительство, в котором «те, кто потерпел неудачу, назначаются на должности повторно», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Критика накапливается. В Twitter Марин Ле Пен протестует против перестановок в правительстве Франции.

«Все те, кто потерпел неудачу, назначаются на должности повторно. Таким образом, президент Республики снова игнорирует вердикт урн для голосования и волю французского народа к другой политике», — заявила Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, столкнувшись с ростом цен на топливо, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр предложил ввести новую компенсацию на топливо для всех тех, кто обязан использовать автомобиль для поездки на работу.