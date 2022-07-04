Белгород, 4 июля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Белгородской области за минувшие сутки 12 человек завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в региональном оперативном штабе. В стационарах находятся 114 ковид-пациентов, ещё 173 жителя наблюдаются амбулаторно.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционной больнице

Всего в Белгородской области зарегистрировано 131 866 случаев заболевания COVID-19. Выздоровел 129 301 житель, скончались от осложнений 2 278 человек.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали не поступил ни один пациент.