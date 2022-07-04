Москва, , 13:02 — REGNUM В Кремле не располагают информацией о задержании российского судна с зерном на территории Турции. Об этом 4 июля сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он заявил, отвечая на вопрос о задержании российского судна в Турции, что в Кремле не располагают такой информацией.

«Я думаю, что имеет смысл спрашивать в Минтрансе или в МИДе, потому что турецкая сторона, конечно, при задержании, если таковое имело место, должна предоставить информацию в наше посольство и генеральное консульство», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский посол в Турции Василий Боднар рассказал о задержании судна из России. По его словам, российское судно стоит перед входом в порт.