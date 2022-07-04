Оренбург, 4 июля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 3 июля, нет ни одной госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в регионе выявили 217 409 заражений коронавирусом. За 3 июля зафиксировано 15 случаев. Показать держится на одном уровне второй день подряд.

В настоящее время в стационарах лечатся 54 человека. Состояние 16 оренбуржцев оценивается как тяжёлое. К аппаратам ИВЛ подключены 16 пациентов. Ещё 33 — получают кислородную поддержку.