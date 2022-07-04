Уфа, , 13:03 — REGNUM Мужчину заподозрили в повреждении автомобилей в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Разбитое лобовое стекло Tysto

Сообщается, что 4 июля полицейские начали получать сообщения о том, что во дворах домов на улице Бульвар Славы неизвестный мужчина разбивает стекла у припаркованных автомобилей.

«Полицией в считанные часы был установлен и задержан подозреваемый. Предварительно установлено, что уфимец, 1999 года рождения, в состоянии опьянения повреждал припаркованные автомобили», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в полицию уже обратились свыше десяти потерпевших. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.