Пермь, , 13:00 — REGNUM В Перми суд вынес приговор по делу о злоупотреблении полномочиями экс-главой Управления капстроительства Пермского края, сообщает издание »Коммерсантъ».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывшего руководителя УКСа приговорили к полутора годам исправительных работ с удержанием 15% от заработка. Речь идёт о преступлении при исполнении контракта по берегоукреплению Воткинского водохранилища в районе села Усть-Качка. Подрядчик сорвал контракт, однако начальник УКСа завизировал документы приёмки объекта. В результате подрядной организации необоснованно перечислили свыше 52 млн рублей.

Примечательно, что суд уже рассматривал это дело. Экс-начальник Управления капстроительства был признан виновным, но освобождён от наказания из-за истечения срока давности. Суд апелляционной инстанции отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

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